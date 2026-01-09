Поножовщина в канун Рождества: житель Омской области убил знакомого

Мотив преступления пока неизвестен.

omskinform.ru

В минувший вторник, 6 января, в поселке Северном Исилькульского района Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, 60-летний местный житель убил 31-летнего сына своей знакомой.

Преступление произошло в частном доме. Мужчины выпивали в одной компании. Неизвестно почему, но старший схватил нож и ударил им младшего. Пострадавшего доставили в Исилькульскую центральную районную больницу. Однако медики не смогли его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемого задержали. Оказалось, что у него уже есть одна судимость за убийство.

Отметим, что это не первая поножовщина за новогодние праздники в Омской области.