·Общество

Омич нанял нелегального инструктора по вождению и попался

Его остановили на дороге.

На новогодних каникулах сотрудники ГИБДД поймали в Омске нелегального инструктора по вождению автомобиля. Нарушительницей оказалась 58-летняя женщина.

Учебный автомобиль «Лада Гранта» инспекторы остановили в Октябрьском округе. За рулем оказался 18-летний омич. Как выяснили сотрудники полиции, парень отучился в автошколе, но решил дополнительно попрактиковать вождение и купил несколько часов вождения через сайт бесплатных объявлений.

Однако инструктор не имела лицензии на предпринимательскую деятельность. На нее составили протокол.

