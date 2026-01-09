Омск-Информ
·Общество

На Омск снова надвигается потепление

И магнитная буря.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области ожидается потепление. Температура воздуха днем составит –5...–10 градусов.

В регионе также ожидается небольшой, местами умеренный снег. Порывы ветра местами могут достигать 15 м/с. Возможны метель и снежные заносы с гололедицей на дорогах.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в середине дня сегодня ожидается слабая магнитная буря. Она продлится с 12:00 до 15:00.

