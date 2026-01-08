Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске после застолья зарезан один из собутыльников

Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Омский следком приступил к расследованию уголовного дела после того, как в одной из квартир дома, расположенного на ул. Энтузиастов в Омске, было найдено тело 63-летнего мужчины с ножевым ранением.

– В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 44-летний знакомый потерпевшего, – сообщили следователи.

5 января после совместного застолья со спиртным подозреваемый нанес удар ножом потерпевшему, который после скончался. Подозреваемый скрывался от правоохранителей, но был задержан.

Все обстоятельства совершенного преступления сейчас устанавливаются. 

·Происшествия

В Омске после застолья зарезан один из собутыльников

Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Омский следком приступил к расследованию уголовного дела после того, как в одной из квартир дома, расположенного на ул. Энтузиастов в Омске, было найдено тело 63-летнего мужчины с ножевым ранением.

– В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 44-летний знакомый потерпевшего, – сообщили следователи.

5 января после совместного застолья со спиртным подозреваемый нанес удар ножом потерпевшему, который после скончался. Подозреваемый скрывался от правоохранителей, но был задержан.

Все обстоятельства совершенного преступления сейчас устанавливаются. 