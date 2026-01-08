Кошельки омичей атаковал «Чебурашка-2»

Стали известны самые кассовые фильмы в омских кинотеатрах.

Шедеврум

Семейная комедия про плюшевую игрушку по имени Чебурашка стала лидером проката в омских кинотеатрах в первую неделю 2026 года. Фильм «Чебурашка-2» (6+) с 1 по 7 января посмотрели более 110 тысяч зрителей, как пишет «Город55», сборы от просмотра составили 41 миллион рублей.

Всего в России общая сумма сборов за этот фильм подходит к 4 миллиардам рублей.

На втором месте оказался мульт «Простоквашино» (6+), на него омичи потратили 18,1 миллиона рублей. В топ-3 оказалась еще один фильм с маркировкой 6+, на сказку «Буратино» (6+) отдали 14,6 миллиона рублей.

Траты на билеты в кино стали показателем интереса омичей к недомашним выходным, с начала года они потратили 83,3 миллиона рублей на походы в кинотеатры.