·Общество

Омский зек оказался сиротой и получил квартиру

Ключи вручены новому обладателю квадратных метров.

В 2026 году один из осужденных, находящийся в Областной больнице № 11 УФСИН России по Омской области, получил долгожданную новую квартиру. Квадратные метры в собственность ему положены по Федеральному закону № 10-ФЗ, ключи выданы Министерством труда и социального развития Омской области в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

– Получение жилья стало возможным благодаря активной работе старшего инспектора группы по социальной работе с осужденными и пенитенциарной пробации учреждения Анастасии Вукс, – отметили в ведомстве.

Осужденный ждал квартиру 15 лет, начальник учреждения Олег Студитский торжественно передал ему ключи от квартиры.

