Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичам из частного сектора предлагают загодя бороться с паводком

Своевременный вывоз снега предотвращает от весеннего подтопления.

Жители частного сектора города Омска уже сейчас должны вступить в борьбу с весенним половодьем. Пока их главная задача – своевременный вывоз снега с придомовых участков.

– По правилам благоустройства владельцы домов в Омске обязаны самостоятельно убирать снег вокруг своих домов, а также очищать водостоки и ливневые канавы, – предупреждают в мэрии.

Для беспрепятственного заезда на снежный полигон бесплатные талоны можно получить в окружных администрациях, предъявив паспорт, а вот расходы на погрузку и транспортировку снега ложатся на самих владельцев.

·Общество

Омичам из частного сектора предлагают загодя бороться с паводком

Своевременный вывоз снега предотвращает от весеннего подтопления.

Жители частного сектора города Омска уже сейчас должны вступить в борьбу с весенним половодьем. Пока их главная задача – своевременный вывоз снега с придомовых участков.

– По правилам благоустройства владельцы домов в Омске обязаны самостоятельно убирать снег вокруг своих домов, а также очищать водостоки и ливневые канавы, – предупреждают в мэрии.

Для беспрепятственного заезда на снежный полигон бесплатные талоны можно получить в окружных администрациях, предъявив паспорт, а вот расходы на погрузку и транспортировку снега ложатся на самих владельцев.