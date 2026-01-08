Поезд из Крыма в Омск задерживается на несколько часов

Несколько поездов «Таврия», курсирующих из Симферополя и Севастополя, следуют с задержками. Среди них и омский.

omskinform.ru

Сегодня, 8 января, зафиксированы опоздания шести поездов «Таврия», отправляющихся из Крыма и прибывающих на полуостров. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Задержались составы, которые отправились в путь еще 7 января – это поезда в Кисловодск, Санкт-Петербург, Москву. Поезд Симферополь – Москва с отправлением 8 января задерживается на 4 часа, так же как и Симферополь – Омск под номером 076С с отправлением 8 января, состав опаздывает на 4 часа.

Перевозчик обещает обеспечивать пассажиров водой и едой. В Омск поезд из Крыма должен прибыть 11 января в 6:52 по московскому времени.