·Общество

Омские строители многоэтажек оказались продуктивнее иногородних

Минстрой опубликовал топ-10 застройщиков по количеству введенного в эксплуатацию жилья. 

Министерство строительства и архитектуры Омской области опубликовало рейтинг застройщиков многоквартирных домов. Критерий отбора касался главным образом количества введенных в эксплуатацию МКД в 2025 году. В лидерах определили 10 компаний.

Топ-10 застройщиков:

  1. ООО «СЗ «Эталон-Омск» – 98,2 тыс. кв. м.
  2. ГК «Стройбетон» – 44,8 тыс. кв. м.
  3. ООО «СЗ «Брусника» – 31,5 тыс. кв. м.
  4. ООО «Завод строительных конструкций № 1» – 17,2 тыс. кв. м.
  5. ООО «СЗ «Жилой комплекс «Зеленый остров» – 15,1 тыс. кв. м.
  6. ООО ФСК «Трест № 4» – 12,8 тыс. кв. м.
  7. ООО «СЗ «Сибградстрой Инвест»- 11,1 тыс. кв. м.
  8. ООО «СЗ «ПОЛАТ» – 7,6 тыс. кв. м.
  9. АО «ЗСЖБ № 6» – 6 тыс. кв. м.
  10. ООО «СЗ Вита» – 4 тыс. кв. м.
