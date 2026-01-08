Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В омском дендросаду поселились диковинные попугаи

Орнитологи заметили редких птиц щуров – крупных родственников клестов и снегирей.

В дендрологическом саду им. Г. И. Гензе на рябину слетаются стаи птиц, зимующих в Омской области. Среди снегирей, свиристелей и дроздов-рябинников орнитологи заметили щуров. Эту птицу называют «финским попугаем».

– Потому что его родной дом – хвойные леса тайги и лесотундры, в том числе в Финляндии и Скандинавии. А «попугай» – за яркую, как у тропической птицы, окраску и крепкий клюв, – написали в посте Управления по охране животного мира Омской области.

Щур из семейства вьюрковых, один из крупных родственников клестов и снегирей: самцы с малиновыми перьями, самки – желто-зелеными.

·Общество

В омском дендросаду поселились диковинные попугаи

Орнитологи заметили редких птиц щуров – крупных родственников клестов и снегирей.

В дендрологическом саду им. Г. И. Гензе на рябину слетаются стаи птиц, зимующих в Омской области. Среди снегирей, свиристелей и дроздов-рябинников орнитологи заметили щуров. Эту птицу называют «финским попугаем».

– Потому что его родной дом – хвойные леса тайги и лесотундры, в том числе в Финляндии и Скандинавии. А «попугай» – за яркую, как у тропической птицы, окраску и крепкий клюв, – написали в посте Управления по охране животного мира Омской области.

Щур из семейства вьюрковых, один из крупных родственников клестов и снегирей: самцы с малиновыми перьями, самки – желто-зелеными.