Омским таксистам вдвое увеличат штрафы

С 9 января ужесточается ответственность за нарушение правил перевозки детей.

Freepik

С 9 января 2026 года в России вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся ужесточения ответственности за нарушение правил перевозки детей. Одно из них – размеры штрафов вырастут в два раза для всех категорий нарушителей.

Отмечают главное нововведение – самозанятые водители такси приравниваются к должностным лицам. Для них штраф составит 50 000 рублей, а не 5000 рублей.

Для физических лиц: штраф 5000 рублей (было 3000 руб.).

Для должностных лиц: 50 000 рублей (было 25 000руб.).

Для юридических лиц (компаний, таксопарков): 200 000 рублей (было 100 000 руб.).

Сотрудники ГАИ с 9 января могут штрафовать водителей, нарушивших правила. Автолюбителей предупреждают, что рисковать не стоит и поездка без автокресла может обернуться крупным штрафом.