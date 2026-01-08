Омичи отметили Рождество 14 уголовными делами

У омской полиции выдались неспокойные сутки.

Управление МВД России по Омской области

В Управлении МВД России по Омской области рассказали, что за дежурные сутки, а именно в Рождество, поступило 669 сообщений и заявлений о происшествиях. Возбуждено 14 уголовных дел, 11 человек задержаны по подозрению в совершении преступлений.

Среди них есть тяжкие. В Советском округе 58-летняя омичка ножом ударила мужа в шею и в грудь, как оказалось, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

– Зарегистрировано шесть краж, четыре из низ раскрыты по горячим следам. Постарались полицейские Большереченского района, где из помещения автомойки была похищена музыкальная аудиосистема стоимостью 11 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 17-летний житель города Тары – студент сельскохозяйственного техникума. Ранее юноша был уже судим за кражу и угон, – сообщили в полиции Омской области.

Четыре заявления от граждан было принято в отношении дистанционных мошенничеств, общая сумма ущерба составила 380 тысяч рублей. Схемы все те же: обман одной из жительниц Тарского района связан с маркетплейсом, а жительница Усть-Ишимского района пыталась найти дополнительный заработок в сети Интернет.

О ситуации на дорогах сообщили в ГАИ, 554 факта связано с нарушениями правил дорожного движения. Задержан 21 человек пьяным за рулем. Зарегистрировано 50 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.