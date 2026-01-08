Мэр Шелест: движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске работает по новой схеме

В новогодние каникулы перезапустили движение по мосту у Телецентра.

"СтройТраст"

Сегодня, 8 января, движение на мосту имени 60-летия ВЛКСМ в Омске работает по новой схеме. Уже смонтированы дорожные знаки, а также по-новому установлены делиниаторы.

– Будет использоваться другая половина моста для проезда транспорта, – уточнил директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.

Движение будет осуществляться по трем полосам, две из которых – постоянные для разных направлений, а средняя – реверсивная, направление движения по которой будет меняться несколько раз в сутки. Режим дорожного движения осуществляется по уже установленному графику.

Главное изменение – запрет пешеходного движения. Специальные сетки-ограждения и предупреждающие знаки установлены.

– Пешеходы не смогут ходить по мосту из-за того, что со стороны «Арены» на левом берегу разобрана насыпь. Она достаточно высокая, устроена ливневая канализация, глубина колодцев больше 7 метров и сейчас там ведутся работы, в том числе с помощью экскаваторов, – рассказал первый заместитель директора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Сергей Шелест также отметил, что капитальный ремонт моста идет по графику. Подрядчик работает ежедневно: в новогодние праздники перерыв был всего один день.

– На объекте ежесуточно задействовано более 100 человек, – написал мэр города в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что мост им. 60-летия ВЛКСМ капитально ремонтируется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Срок окончания работ – октябрь 2026 года.