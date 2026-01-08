Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области продлили предупреждение о гололеде

В Омске 8 января ожидается облачная погода и без осадков.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, днем 8 января в Омске будет – 13  °C … - 18 °C. Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный 5 м/с. Атмосферное давление составит 777 мм рт. ст.

В январе в Сибири синоптики ожидают температурный фон выше привычных для этого месяца значений, об этом рассказал метеоролог и научный руководитель гидрометцентра Романа Вильфанда. Теплой, по предварительным оценкам, будет зима в Омской, Томской, Новосибирской областях, Кузбассе, Республики Алтай и Тывы, юге Красноярского края.

Отмечают эксперты, что ночные температуры будут все же низкими, такие перепады приведут к образованию гололеда. Для Омска это станет большой проблемой, в первую очередь, для пешеходов. Наледь и ледяная корка в таких условиях – обычная ситуация.

·Общество

В Омской области продлили предупреждение о гололеде

В Омске 8 января ожидается облачная погода и без осадков.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, днем 8 января в Омске будет – 13  °C … - 18 °C. Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный 5 м/с. Атмосферное давление составит 777 мм рт. ст.

В январе в Сибири синоптики ожидают температурный фон выше привычных для этого месяца значений, об этом рассказал метеоролог и научный руководитель гидрометцентра Романа Вильфанда. Теплой, по предварительным оценкам, будет зима в Омской, Томской, Новосибирской областях, Кузбассе, Республики Алтай и Тывы, юге Красноярского края.

Отмечают эксперты, что ночные температуры будут все же низкими, такие перепады приведут к образованию гололеда. Для Омска это станет большой проблемой, в первую очередь, для пешеходов. Наледь и ледяная корка в таких условиях – обычная ситуация.