Под Омском пострадали школьники во время экстремального катания на тюбингах

Полиция напоминает о рисках катания на тюбингах и о возможной административной ответственности.

Фото: t.me/ugibdd_omsk

Накануне вечером в Омской области произошло ДТП с участием сразу двух школьников. Сообщение об аварии с пострадавшим поступило в полицию около 21:00.

По предварительным данным, 12-летний школьник управлял квадроциклом и буксировал тюбинг по улице Солнечной. В какой-то момент тюбинг опрокинулся. Травмы получил 15-летний подросток, который в это время находился в «ватрушке». Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего и дают правовую оценку инциденту в рамках проверки.

Кроме того, в полиции напомнили, что не нужно относиться к подобному катанию как к безобидному развлечению и заранее оценивать возможные риски. Закон предусматривает административную ответственность за такие действия. Так, за перевозку людей вне кабины транспортного средства по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрен штраф 1000 рублей. Кроме того, находящийся в тюбинге участник дорожного движения может быть оштрафован на 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.