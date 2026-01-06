Из Омска могут появиться прямые рейсы в Китай

Организовать полеты хотят по пяти направлениям.

Фото создано при помощи ИИ

Министерство транспорта Омской области рассматривает перспективу открытия прямого воздушного сообщения с несколькими крупными городами Китая. Сейчас региональные власти ведут переговоры с китайской стороной. Работа над этим проектом идет совместно с представительством МИД России в Омске.

Как сообщает РБК Омск со ссылкой на региональный минтранс, планируется организация регулярных рейсов в Пекин, Харбин, Шанхай, Гуанчжоу. Помимо этого, рассматривается возможность запуска сезонного рейса на туристический остров Хайнань.

Запуск таких перелетов станет возможен только после официального одобрения со стороны Китая. Отмечается, что работа в этом направлении будет продолжена в 2026 году и в последующие годы.