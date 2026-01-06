Омск-Информ
После метели на Омск обрушится резкое похолодание

В северных районах похолодает до −28 °C.

После сильной метели в Омске резко изменится погода. Согласно прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, начиная с завтрашнего дня температура воздуха начнет снижаться.

Днем и ночью 7 января в Омской области ожидается −8…−13 °C, местами пройдут слабые снегопады, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Ночью 8 января столбик термометра опустится до −17…−22 °C, а в северных районах региона похолодание усилится до −23…−28 °C. Дневная температура составит −13 °C…−18 °C, вновь вероятен небольшой снег.

В ночь на пятницу, 9 января, мороз ослабеет незначительно: ожидается в районе −14...−19 °C, в восточной и северо-восточной части региона возможно похолодание до −20…−25 °C. Днем станет немного теплее, воздух прогреется до −6…−10 °C, снег усилится, сохранятся снежные заносы и гололедица.

