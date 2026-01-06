Будут чистить до утра: Шелест рассказал, как в Омске борются с мощным снегопадом

Дорожники приводят в порядок остановки, переходы и тротуары.

Фото: t.me/shelest_sn

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о масштабных мероприятиях по уборке снега. По словам градоначальника, она продлится весь сегодняшний день и ночь.

Чтобы предотвратить образование наката, проезжая часть была обработана специальными противогололедными материалами, сейчас, когда реагенты подействовали, дороги прометают.

– Параллельно бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства приводят в порядок остановочные пункты, пешеходные переходы, тротуары, – уточнил мэр.

Сотрудники предприятия «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» в свою очередь сосредоточены на чистке пешеходных транзитов и лестниц на мостах, путепроводов и подземных переходов.

Отметим, что снегопад и метель в Омске продолжаются уже вторые сутки. Ранее в Госавтоинспекции местных жителей предупредили об опасностях на дорогах.