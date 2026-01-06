В Омском аэропорту задержали все утренние рейсы в Москву

Семь самолетов вылетели в столицу с опозданием от одного до четырех часов.

omskinform.ru

Сегодня, 6 января, омские авиарейсы снова столкнулись с массовыми задержками. По информации онлайн-табло местного аэропорта, все семь утренних самолетов в Москву не смогли подняться в воздух вовремя.

Так, самые ранние вылеты в аэропорт Шереметьево состоялись в 7:27 и 7:06 соответственно вместо запланированных 5:20 и 5:50. Следом за ними с задержкой чуть более часа отправился самолет, держащий курс на Домодедово.

Пассажиры, ожидавшие отправлений в Шереметьево в 7:05, 8:05 и 09:25, тоже столкнулись с задержками. Их вылеты состоялись в 8:50, 8:29 и 10:10.

Больше всего времени в аэропорту провели омичи, ожидавшие вылета в Домодедово в 6:35. Их самолет смог взлететь только в 10:15.

Отметим, что сегодня в Омской области ожидаются сильные снегопады с ухудшением видимости и метелью. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с.