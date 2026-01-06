Омск-Информ
·Происшествия

В лобовом ДТП на омской трассе пострадали пять человек

Полиция проводит проверку.

Сегодня утром, 6 января, в Омском районе на 25-м километре автодороги Омск – Красноярка произошла серьезная авария. Около 07:40 столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, 49-летняя водитель автомобиля «Опель» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Ниссаном», за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Травмы получили пять человек. Помимо обоих водителей, медицинская помощь потребовалась пассажирам «Ниссана»: 40-летнему мужчине, 29-летней женщине и 2-летней девочке. Сейчас полиция проводит проверку, выясняя точные причины случившегося.

