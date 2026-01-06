Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» едет за победой «в гости» к «Ак Барсу»

Прошлая встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу омичей.

Сегодня, 6 января, хоккеисты «Авангарда» проведут выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Ак Барс». Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене».

В текущем сезоне команды встречались дважды. 8 сентября «Ак Барс» одержал победу в Омске со счетом 2:1, а 22 сентября «ястребы» прилетели в Казань с ответным визитом и разгромили «барсов» со счетом 6:1.

Матч начнется в 20:00 по омскому времени.

·Спорт

«Авангард» едет за победой «в гости» к «Ак Барсу»

Прошлая встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу омичей.

Сегодня, 6 января, хоккеисты «Авангарда» проведут выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Ак Барс». Игра пройдет в Казани на «Татнефть Арене».

В текущем сезоне команды встречались дважды. 8 сентября «Ак Барс» одержал победу в Омске со счетом 2:1, а 22 сентября «ястребы» прилетели в Казань с ответным визитом и разгромили «барсов» со счетом 6:1.

Матч начнется в 20:00 по омскому времени.