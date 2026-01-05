Омск-Информ
·Общество

Путин поручил направлять штрафы омичей на покупку новых троллейбусов

Теперь проработкой вопроса займется Правительство РФ и комиссии Госсовета.

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о направлении штрафов за нарушение правил дорожного движения на модернизацию общественного транспорта в регионах.

Глава государства поручил Правительству РФ совместно с комиссиями Госсовета по социально-экономическому развитию и «Народным фронтом» подготовить соответствующие предложения.

– По организации целевого направления средств, получаемых в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения, на реализацию мероприятий по обновлению в субъектах Российской Федерации парка пассажирского транспорта общего пользования, в первую очередь троллейбусов и трамваев, – сказано в перечне.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета и руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Перечень поручений опубликован на официальном сайте Кремля.

