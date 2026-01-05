В Омске продают часть набережной под модный ресторан

Владелец просит за землю и постройку на нем 83 млн рублей.

Фото: 2gis.ru

В Омске на продажу выставлен земельный участок на Набережной Тухачевского. Его можно использовать для организации общественного питания и развлекательных мероприятий. Объявление размещено на известном сайте по продаже недвижимости.

На участке площадью 2,3 тыс. кв. м расположено здание площадью 300 кв. м, которое можно реконструировать в соответствии с проектом. Расположение идеально подходит для строительства ресторана, клуба или других объектов сферы услуг, сообщает продавец.

Земельный участок и построенный на нем объект продавец оценил в 83 млн рублей.

Вероятно, речь идет об инфраструктуре бывшего муниципального пляжа, который здесь располагался в советские годы. Судя по всему, участок и постройка на нем отошли в частную собственность.