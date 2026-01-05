В Омске водитель на иномарке сбил ребенка с тюбингом

Мальчику понадобилась медицинская помощь

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня в 16:20 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего на улице 22-го Апреля в Советском округе.

По предварительной информации, 50-летний водитель «киа» совершил наезд на 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте, волоча за собой тюбинг. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.

Омская ГАИ также напоминает о важности соблюдения правил безопасности при использовании тюбингов в зимний период. Родителям следует обратить особое внимание на обучение детей правилам перехода через дорогу, особенно при наличии объемных предметов, которые могут затруднять движение.