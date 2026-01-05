В Омской области 60 детей пришлось эвакуировать по воздуху

В числе спасенных детей есть и новорожденные.

Фото: t.me/dmarkelov55

В 2025 году санитарная авиация Омской области выполнила 275 вылетов для экстренной эвакуации пациентов из отдаленных районов в крупные медицинские учреждения Омска и Тары.

Как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов, приоритет в транспортировке отдается пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктами, где скорость оказания помощи критически важна. Благодаря санавиации помощь получили более 120 таких пациентов.

Также в течение года вертолетами было эвакуировано 60 детей, включая новорожденных, в том числе недоношенных малышей на сроке 29–33 недели, которым требовалась специализированная медицинская помощь и сопровождение неонатолога.

Министр также отметил, что, помимо транспортировки пациентов, борт-хирурги проводят экстренные операции прямо на борту, что значительно увеличивает шансы пациентов на выживание и восстановление.

Санитарная авиация особенно важна для жителей северных районов, где время прибытия наземного транспорта может превышать восемь часов. Использование вертолетов позволяет сократить время ожидания медицинской помощи в четыре раза.