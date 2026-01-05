Омск-Информ
·Общество

Каток на «Зимнем Любинском» станет бесплатным, но есть нюанс

Сейчас полтора часа на льду стоит 300 рублей.

Омская область вновь станет одной из ключевых площадок празднования Всероссийского дня фигурного катания, который пройдет 8 января. Центральным местом проведения станет новый каток на улице Партизанской, впервые открытый в рамках «Зимнего Любинского».

С 18:00 до 20:00 все желающие смогут бесплатно покататься на коньках. Для тех, у кого нет собственного инвентаря, будет организован прокат. В программе праздника – музыка и показательные выступления ведущих омских фигуристов.

Отметим, что сейчас выход на лед катка на ул. Партизанской стоит 300 рублей со своим инвентарем и 450 с прокатным. Кататься за эти деньги можно полтора часа.

Напомним, что Всероссийский день фигурного катания был учрежден в 2025 году и приурочен ко дню рождения первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.

