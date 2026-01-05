Каток на «Зимнем Любинском» станет бесплатным, но есть нюанс

Сейчас полтора часа на льду стоит 300 рублей.

Фото: Дарья Бородулина / Пресс-служба Минспорта Омской области

Омская область вновь станет одной из ключевых площадок празднования Всероссийского дня фигурного катания, который пройдет 8 января. Центральным местом проведения станет новый каток на улице Партизанской, впервые открытый в рамках «Зимнего Любинского».

С 18:00 до 20:00 все желающие смогут бесплатно покататься на коньках. Для тех, у кого нет собственного инвентаря, будет организован прокат. В программе праздника – музыка и показательные выступления ведущих омских фигуристов.

Отметим, что сейчас выход на лед катка на ул. Партизанской стоит 300 рублей со своим инвентарем и 450 с прокатным. Кататься за эти деньги можно полтора часа.

Напомним, что Всероссийский день фигурного катания был учрежден в 2025 году и приурочен ко дню рождения первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина.