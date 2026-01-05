В Омске продают мини-завод по переработке шин

Пиролизную установку продают отдельно.

Фото: avito.ru

В Омске выставлены на продажу производственные и складские помещения общей площадью 2,8 тыс. кв. метров с высотой потолков 20 метров, воротами для грузовых автомобилей и смотровой ямой. Объявление размещено на известном сайте по продаже недвижимости.

Объект находится по адресу: Омск, Красноярский тракт, 157/1. Территория оснащена емкостным парком объемом 550 кубометров, насосной станцией для заполнения резервуаров и площадкой для налива топлива в бензовозы.

Комплекс оснащен системой электроотопления, присутствует собственная скважина. Участок площадью 2,5 тыс. кв. метров огорожен забором.

Отдельно за дополнительную плату к продаже предлагается пиролизная установка для переработки шин. Весь комплекс продавец оценил в 77 млн рублей.