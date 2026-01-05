В Омске продолжается расселение жителей из аварийного жилья

Девять семей получили ключи от квартир в современных домах, построенных в 4-м Амурском проезде.

Фото: пресс-служба Администрации города Омска

В Омске в рамках региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда продолжается предоставление нового жилья.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале , девять благоустроенных квартир переданы жителям домов, признанных аварийными, на улице Гризодубовой и в поселке Волжском. Новое жилье расположено в домах, возведенных группой компаний «Стройбетон», и полностью готово к заселению.

Расселение проводится в рамках региональной программы на 2025–2026 годы, утвержденной правительством Омской области. В ее рамках департаментом жилищной политики уже приобретено 20 квартир. На реализацию мероприятий нового этапа программы направлено более 110 млн рублей областных средств.

Ранее в Омске была завершена реализация региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». За пять лет жилищные права были обеспечены более чем у 4 тысяч собственников и нанимателей 1720 жилых помещений. Квартиры приобретались в разных районах города, в том числе в поселке Биофабрика, микрорайоне Амурский-2, на улице Завертяева.

В рамках нового этапа программы планируется расселить три многоквартирных дома общей площадью 1,6 тыс. кв. метров, где проживают 80 собственников. Расселение предусмотрено по адресам в поселке Волжском, на улице Гризодубовой и в поселке Биофабрика.

Работа по сокращению аварийного жилищного фонда в Омске будет продолжена.