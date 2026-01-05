В Омской области простились с погибшим на СВО будущим учителем

Мемориальную доску в его честь установят на фасаде районной спортшколы.

Фото: vk.com/edromoskal

Вчера, 4 января, в Москаленском районе Омской области простились с погибшим на СВО Никитой Верцем. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Никита Верц родился в 2003 году в поселке Москаленки Омской области. В 2019 году он завершил основную школу, окончив гимназию имени А. М. Горького. Затем Никита поступил в Исилькульский профессионально-педагогический колледж, выбрав специальность учителя физкультуры, а позднее перешел в Омский промышленный экономический колледж на специальность «электрик».

Верц был старшим ребенком в многодетной семье: у него были младшие брат и сестра. Он активно занимался спортом, становился неоднократным победителем и призером соревнований по футболу на уровне района и области, представляя честь родного района и колледжа.

В мае 2024 года Никита был призван на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. 15 октября 2025 года гвардии рядовой Верц погиб в зоне СВО, получив смертельное ранение при выполнении боевой задачи в н.п. Новогригоровка Запорожской области.

Также в отделении партии сообщили, что через полгода на фасаде Москаленской спортивной школы им. Чернеко будет открыта мемориальная доска погибшему бойцу.