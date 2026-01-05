Омск-Информ
·Общество

Омские общественники переключились на поиск советских телефонов

Они нужны для постоянной инсталляции.

Вчера, 4 января, добровольцы омского ПСО «ЛизаАлерт» обратились к горожанам с необычным запросом. Отряд попросил откликнуться всех, у кого сохранились советские стационарные дисковые телефоны.

– У нас сегодня поиск, и он необычный. Мы ищем… телефон. Даже 10 штук. Они нам нужны для постоянной инсталляции, – рассказали волонтеры.

Отряд опубликовал объявление в своих соцсетях, призывая поделиться раритетными средствами связи. Однако, судя по комментариям к постам, добровольцы готовы забрать не только дисковые телефоны, но и просто старые «трубки».

