Омичи признались Деду Морозу, что больше всего хотят мира

В мэрии подвели итоги работы «Почты Деда Мороза».

Фото: t.me/omskonelove

Мэр Омска Сергей Шелест раскрыл содержание писем маленьких горожан, отправивших послания на «Почту Деда Мороза».

Весточку сказочному волшебнику можно было отправить с 18 ноября в муниципальных библиотеках. Всего дедушка подготовил и передал через сотрудников книгохранилищ 2392 ответа на письма малышей.

– 2273 бумажных письма в красочных конвертах библиотекари передали тем, кто написал Дедушке письмо на бумаге. 119 омичей разного возраста, отправившие деду Морозу онлайн-обращение, получили в ответ мультимедийную открытку, – поделился Шелест.

Темой красочного поздравления в этом году стал популярный интернет-тренд «Вязаный Омск». Узнаваемые достопримечательности, Юбилейный мост в бумажной версии и Музыкальный театр – в электронной, «одели» в зимний, уютный наряд с помощью нейросетей.

Ответы получили не только дети, но и взрослые. Ведь прикоснуться к сказке в Новый год хотят все. Больше всего респонденты Деда Мороза жаждали не материальных ценностей. А мира.

– Самым частым пожеланием уже не в первый раз стало пожелание мирного неба над головой, а вовсе не коллекционный Лабубу, – добавил Шелест.

Отметим, что проект мэрии «Сказочная почта Деда Мороза» отработала уже 16-й раз. За это время письма отправили и получили 25 тысяч омичей.