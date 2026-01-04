Омские власти намерены искать инвесторов среди китайцев и через «Рассвет»

В Омске снова могут провести международный форум «MADE IN CHINA».

Заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, отчитываясь о работе в прошлом году, поделился планами по привлечению инвесторов.

Регион и дальше намерен развивать Особую экономическую зону, куда пока входит 10 резидентов. Но, поскольку теперь зона расширена втрое и составляет почти 500 га, это количество думают увеличить за счет развития коммунальной инфраструктуры на федеральные средства, строительства новых дорог и логистических центров.

Для поиска инвесторов будут использовать специальную систему «РАССВЕТ», которая помогает находить свободные ниши и предлагать их бизнесу в виде готовых проектов.

Кроме того, в Омске снова могут провести международный форум «MADE IN CHINA». Впервые мероприятие прошло в регионе в июне 2025 года, где производители из Китая представляли свои товары и технологии. Таким образом регион намерен через сотрудничество с Поднебесной обрести новых инвесторов.