Трое взрослых замерзло в Омске: скорую помощь вызывали свыше тысячи раз

Медики рассказали, как пережили праздничный день 31 декабря.

В министерстве здравоохранения Омской области посчитали, сколько раз выезжали в праздничный день 31 декабря.

– На линии дежурили 86 бригад скорой медицинской помощи. За сутки медики выезжали на вызовы 1054 раза. 375 омичам потребовалась госпитализация. 184 вызова СМП было на травмы, из них 28 – на детские. 127 человек, из них 22 ребенка, были госпитализированы в стационары, – приводят цифры в минздраве.

За минувшие сутки десять раз выезжали медики на ДТП, в которых пострадали 13 человек, в том числе четыре ребенка. Пять пострадавших, в том числе двое детей, находятся в лечебных учреждениях.

От пиротехники пострадали двое, им была оказана помощь в отделении неотложной офтальмологической помощи.

Госпитализированы трое взрослых с переохлаждением, с тяжелыми алкогольными отравлениями за новогоднюю ночь госпитализированы восемь человек.

Бригада медиков дежурила во время празднования Нового года на мероприятиях «Зимнего Любинского». Никто за помощью не обращался.