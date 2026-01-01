Площадь с шаром «Держава» пытаются благоустроить

В Омске представили проект благоустройства площади Бухгольца. Один из авторов надеется на новый мост через Омку.

Фото: Omskinform.ru

«Держава» – так был назван скульптором Василием Трохимчуком 15-метровый шар-панно, на котором изображены исследователи Сибири. Сейчас это одна из главных достопримечательностей Омска. На архитектурном совете было представлено два основных варианта благоустройства площади Бухгольца, где стоит шар.

Как сообщает «Омскрегион», к 1 апреля должен быть найден подрядчик, который выполнит работы на 70 млн рублей. Нужно только утвердить эскиз. Один из проектов представляет собой территорию, разделенную на две зоны – пешеходную и зону отдыха с аллеями из красного клена и березы.

Автор другой концепции предлагает создать пятиугольные променады, формой это очень напоминает конфигурацию Первой Омской крепости с ее редутами и полубастионами. Между прочим, надеется автор на новый мост через Омку.

Представители Союза архитекторов предложили совместить проекты. Кроме того, «Держава» – памятник временный, хотя и простояла столько лет. Ее в капитальном исполнении поручено сделать скульптору Михаилу Минину.