Назван самый кассовый фильм 2025 года в Омске

Омичи оставили в кинотеатрах более 474 млн рублей за год.

Фото создано при помощи ИИ

Согласно данным ЕАИС Фонда кино, за этот год кинотеатры Омской области посетили 1,5 млн человек, а общие сборы в регионе составили 474,7 млн рублей.

Абсолютным фаворитом омского зрителя стала экранизация «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Лента заработала в регионе почти 32 млн рублей, собрав у экранов более 100 тыс. омичей. На второй строчке расположился фильм «Финист. Первый богатырь», который принес прокатчикам 28,6 млн рублей. Замкнула тройку лидеров комедия «Батя 2. Дед» с результатом в 20 млн рублей.

В топ-10 самых кассовых картин года также вошли «Горыныч» (17,4 млн рублей), «Пророк. История Александра Пушкина» (14,8 млн), «Август» (14 млн), «Иллюзия обмана – 3» (13,5 млн), «Алиса в стране чудес» (11,7 млн), «Кракен» (11,6 млн) и «На деревню дедушке» (11,4 млн).