Стало известно, отключат ли омичам интернет в новогоднюю ночь

В Омской области такая мера не предусмотрена.

Фото: Freepik.com

Некоторые регионы России рассматривают возможность временного отключения мобильного интернета в новогоднюю ночь для повышения уровня безопасности. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы Андрей Свинцов.

Как уточнили представители Кремля, ограничение доступа к сети также может вводиться властями и в обычные дни.

Однако в Омской области власти решили воздержаться от подобных шагов. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева, в регионе не планируют никаких дополнительных ограничений интернета в Новый год.

– В Омской области на данный момент не планируется введение дополнительных ограничений на новогодние праздники, – приводит слова пресс-секретаря «НГС55».

