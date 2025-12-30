Омск-Информ
Спорт

Шарипзянов показал, что едят хоккеисты «Авангарда»

Капитан команды провел экскурсию по столовой.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов провел экскурсию по столовой. Руководитель команды показал, чем кормят хоккеистов. На обед спортсменам предложили большой выбор мясных изделий, рыбы, разнообразных гарниров, овощей и фруктов.

Сам капитан соорудил себе блюдо из спагетти с двумя котлетами и салатом из помидоров, огурцов и лука. И сдобрил все это изрядной порцией соуса.

– Я всегда считаю КБЖУ. Раньше я ел авокадо, теперь не ем, – сказал Шарипзянов, посчитав калории на калькуляторе.

Отметим, что прошлый матч с «Ладой» капитан пропустил из-за «небольшого повреждения».

