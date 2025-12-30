Омск-Информ
·Общество

С платьями и кадрилью: в Омске состоится настоящий бал

Омичей прямо на месте научат историческим танцам.

В историческом парке «Россия – Моя история» 17 января состоится бал-маскарад. Мероприятие планируется в 14:00.

В программе бал с историческими танцами и мастер-классы. Вход – 50 рублей. Понадобятся также платье и кавалер.

Напомним, «Россия – Моя история» располагается по адресу: улица 70 лет Октября, 25, к. 2.

