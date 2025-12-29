Из омских магазинов изымают опасный лимонад с ацетоном

Производство напитка приостановили.

Роспотребнадзор выявил в лимонаде Aloe Vera летучие органические соединения, опасные для здоровья. Их нашли как в готовой продукции, так и в концентрате на заводе.

По данным телеграм-канала Mash, в Новой Москве ребенок выпил этот лимонад и обжег гортань. В напитке, предположительно, оказался ацетон.

Деятельность ООО «ВЕЛЬТА‑ПЕНЗА», производившего напиток, приостановили с 26 декабря. Завод опечатали. Сейчас специалисты изымают лимонад из российских магазинов.

– Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства ООО «ВЕЛЬТА‑ПЕНЗА» до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений ведомства. При обнаружении указанной продукции в торговой сети просим сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора, – отметили в ведомстве.

Эпидемиологическое расследование продолжается.