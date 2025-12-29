Омск-Информ
·Общество

В Омской области сократили номера для вызова скорой

Остались только три.

С 1 января в Омской области останется только три номера для вызова скорой медицинской помощи. Набирать нужно будет 03, 103 или 112.

– Прежние пятизначные телефонные номера, по которым вызывали скорую в районах, выводятся из эксплуатации, – сообщили в региональном минздраве.

Все вызовы теперь будут проходить через единую диспетчерскую службу.

