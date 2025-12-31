В Омске ушел из жизни выдающийся писатель и краевед

Его не стало на 76-м году жизни.

Фото: vk.com/oooospr

Вчера, 30 декабря, омское отделение Союза писателей России сообщило о смерти омского писателя и краеведа Павла Брычкова. Он скончался в минувшее воскресенье в возрасте 75 лет.

Павел Брычков родился в 1950 году в поселке Чумара Калтасинского района Башкирской АССР. В 1973 году он окончил Казанский авиационный институт, а в 1989 году – Литературный институт им. А. М. Горького.

На протяжении всей жизни Павел Николаевич работал инженером-конструктором в Омском моторостроительном КБ, главным редактором газеты «Время» и помощником депутата Госдумы. Публиковался в журналах и альманахах «Москва», «Сибирские огни», «Урал», «Богатство Сибири», «Нива» (Казахстан), «Литературный Омск», «Иртыш», «Литературный Кузбасс», «Тобольск и вся Сибирь» и других.

– В книге «Омская мозаика: очерки по истории города и края» представил малоизвестные и неопубликованные факты из истории города и области, обыденной жизни омичей, сведения по истории г. Тары, – говорится в сообщении.

За исторические романы «Полуденный зной» и «Отпор» Брычков был признан лауреатом Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Также Павел Николаевич был удостоен Губернаторской премии за заслуги в культуре и искусстве им. Л. Н. Мартынова.

С 1991 года Павел Брычков был членом Союза писателей России. В 2005–2006 годах возглавлял омское региональное отделение СП. Последний роман писателя «Люди государевы» вышел в 2020 году.