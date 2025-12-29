Омск-Информ
·Общество

В центре Омска построили новый культурно-досуговый центр

Здание расположилось на Карла Либкнехта.

В центре Омска появился новый культурно-досуговый центр. Сегодня, 29 декабря, департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию. Двухэтажное здание расположилось в исторической части города по адресу: ул. Карла Либкнехта, 8б.

Общая площадь объекта превышает 500 квадратных метров. Уточняется, что проект был реализован на средства индивидуального предпринимателя.

