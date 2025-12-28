В Омске наконец-то можно прокатиться с крыши Музыкального театра

Ледовая копия знаменитого «трамплина» открылась в «Омской крепости».

omskinform.ru

Сегодня, 28 декабря, в Омске открыли главную городскую елку. Она установлена на территории исторического парка «Омская крепость». Зрители праздника увидели музыкальное представление, гостей встретили главные новогодние персонажи – Дед Мороз со Снегурочкой.

В «Омской крепости» также построены ледяные горки, одна из них – в виде Омского музыкального театра, который имеет знаменитую крышу-трамплин. В фантазиях горожан она уже давно стала горкой для катания.

Помимо такого большого ледяного объекта, есть и малые. Установлены фигуры снегирей, которые в этом году стали символами новогодних праздников в Омске. Прекрасно выглядят ледяная жемчужина и Тарские ворота из снега.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Омской крепости будут массовые новогодние гулянья, которые начнутся в 23:30. Главным событием станет обжиг скульптуры двухметрового коня на берегу Иртыша (начало в 01:00). Праздник продлится до 3:00.