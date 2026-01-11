Главное, без фанатизма: омичам рассказали, как сбросить лишний вес после праздников

Эксперт посоветовала самые эффективные упражнения для сброса «салатного» лишнего веса.

Фото создано при помощи ИИ

Затяжные новогодние каникулы традиционно проходят по одному и тому же сценарию: обильные застолья, семейные визиты и доедание бесконечных запасов оливье. Однако, когда праздничная эйфория стихает, многие омичи сталкиваются с неприятными последствиями – вещи стали тесноваты, а привычная бодрость сменилась апатией. Ситуация усугубляется суровыми сибирскими морозами, которые зачастую ограничивают активность передвижениями от дивана до холодильника.

Омский фитнес-тренер Виктория Ситкарева поделилась советами, как грамотно и без вреда для здоровья выйти из порочного круга потребления углеводов и вернуть телу былую легкость.

Не сидеть за столом или на диване

Первое и самое важное правило, на котором настаивает эксперт, – это отсутствие спешки и чрезмерного фанатизма. Многие совершают классическую ошибку, пытаясь за одну тренировку сжечь все, что было накоплено за неделю, а то и две отдыха. Вхождение в тренировочный процесс должно быть максимально органичным и постепенным.

– Главное сейчас не пытаться за один день отработать все съеденное, а входить в режим плавно. Организм, привыкший к избытку калорий и минимуму движения, испытает колоссальный стресс, если его внезапно заставить работать на пределе возможностей в тренажерном зале, – рассказала тренер.

Начинать реабилитацию своего тела тренер советует с самого доступного и естественного вида активности – обычной ходьбы. Несмотря на то что омские улицы в январе не всегда располагают к променадам, именно свежий воздух и движение помогают «мягко» сжечь накопившиеся за праздники калории.

– Для начала стоит просто побольше гулять. Даже в мороз. Это отличный вариант для сжигания калорий. Начните с умеренного темпа и постепенно увеличивайте интенсивность и продолжительность, – посоветовала Ситкарева.

Фото: freepik.com

В качестве альтернативы уличным прогулкам в зимний период идеально подходит эллиптический тренажер. Имитация естественных движений позволяет вовлечь в работу практически все группы мышц, обеспечивая при этом высокий расход энергии без риска получить растяжение или переутомление.

– Если совсем не хочется мерзнуть, лучше переместиться в зал и встать на эллипсоид. Нагрузки на суставы минимум, а калории горят, пока ты просто крутишь педали в свое удовольствие, – поделилась эксперт.

Для омичей, чьи амбиции идут дальше спокойного кардио, предлагается классический бег. Однако здесь кроется ловушка для новичков и тех, кто долго отдыхал. Бег – это серьезная ударная нагрузка, требующая определенной подготовки и контроля состояния.

– Бег остается классикой, но тут важно следить за пульсом, чтобы не перегрузить сердце после отдыха, – предупреждает Ситкарева.

Эксперт советует начать с умеренного темпа и постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность забегов.

Фото: freepik.com

Праздники закончились, танцы – нет

Тем же, кому монотонные занятия в зале кажутся слишком скучными, стоит обратить внимание на групповые направления, в частности на танцы. Это не только способ сбросить лишние килограммы, но и отличная психологическая разрядка.

– Если же хочется чего-то поинтереснее скучной дорожки, то надо идти в танцы. Там и координация работает, и настроение поднимается, и ты даже не замечаешь, как пролетает час интенсивной тренировки, – рассказала фитнес-тренер.

Ирина Ивахова

Отдельное место в системе восстановления после праздников занимает водная стихия. Посещение бассейна тренер называет одним из самых эффективных способов привести себя в порядок.

Плавание – это универсальный способ восстановиться после праздников, поскольку оно задействует практически все группы мышц: от пресса и спины до икроножных. Вода создает естественное сопротивление, укрепляя тело, но при этом поддерживает его, что критически важно для защиты суставов и позвоночника от ударных нагрузок.

– Плавание идеально разгружает спину и приводит все тело в тонус без лишней ударной нагрузки. Это лучший выбор, чтобы мягко вернуть себя в порядок, – подчеркнула Ситкарева.

В завершение специалист напоминает, что ключевым фактором успеха является не интенсивность отдельного занятия, а регулярность и позитивный настрой. Главное – делать все в удовольствие и не бросать через три дня, тогда форма вернется значительно быстрее, чем кажется в начале пути.