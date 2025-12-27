Омск-Информ
·Общество

Путин распорядился выплатить семье из Омска 200 тысяч

Богатыревы получили медаль ордена «Родительская слава».

Президент России Владимир Путин присвоил омской семье Богатыревых медаль ордена «Родительская слава». Вместе с государственной наградой они получат единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Такое решение принято за значимые заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи.

В семье растут пятеро детей, четверо сыновей и дочь. Ребята добились различных успехов в разных сферах. Ахмед – мастер спорта по кикбоксингу, обладатель Кубка мира среди юниоров и двукратный чемпион России. Жамали учится на лечебном факультете ОмГМУ. Младшие, Мухаммад-Амин и Адам, совмещают школьные занятия со спортом и кружками по робототехнике. Ясмина увлечена чтением, вокалом и хореографией и осваивает направление гида-переводчика английского языка.

Глава семьи Рашид Богатырев помогает школам и клубам с участием в турнирах федерального и международного уровня, а также занимается благотворительными инициативами. Супруги вместе уже 20 лет и активно участвуют в общественной жизни региона. Семью поздравила глава минтруда Омской области Ирина Варнавская.

