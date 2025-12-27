Гидрометцентр РФ обещал нестандартный январь в Омской области

Ожидается, что в первый месяц нового года будет теплее обычных значений.

Фото: Freepik.com

В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на январь следующего года. В первый месяц нового года часть страны ощутит холода, придет классическая русская зима.

– На большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году, – уточнили федеральные синоптики.

Предварительно известно, что в Омской области ожидается неклассический январь с его традиционными морозами: столбики термометров будут подниматься на +1 ℃ выше нормы.

Средней температурой воздуха для января в Омской области считается показатель в –19…–20 градусов. Так что нынешний месяц обещает быть нестандартно теплым.