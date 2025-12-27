В Омске перед Новым годом устроили облаву на мигрантов

Выявлено 250 административных нарушений.

МВД России по Омской области

Омские полицейские провели рейд «Нелегальный мигрант», решив проверить соблюдение миграционного законодательства. Проверены 745 локаций, в числе которых места проживания иностранцев, дачные кооперативы, объекты транспортной инфраструктуры, торговли, бытового обслуживания и сельского хозяйства.

Под мероприятия рейда попали 800 человек. Результаты оказались предсказуемыми. Выявлено 250 административных нарушений. Из них 81 факт – привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, а также предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

В цеху мебельной фирмы в Ленинском округе обнаружили четырех иностранцев, находившихся на территории России с нарушением закона. Они оштрафованы и будут выдворены за пределы РФ.

Также в двух складских помещениях по хранению фруктов и овощей на территории Советского и Ленинского округов найдены 4 иностранца с нарушениями миграционного законодательства. Они вместе с работодателями оштрафованы.