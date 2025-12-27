В Омске перед Новым годом устроили облаву на мигрантов

Омские полицейские провели рейд «Нелегальный мигрант», решив проверить соблюдение миграционного законодательства. Проверены 745 локаций, в числе которых места проживания иностранцев, дачные кооперативы, объекты транспортной инфраструктуры, торговли, бытового обслуживания и сельского хозяйства.
Под мероприятия рейда попали 800 человек. Результаты оказались предсказуемыми. Выявлено 250 административных нарушений. Из них 81 факт – привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, а также предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.
В цеху мебельной фирмы в Ленинском округе обнаружили четырех иностранцев, находившихся на территории России с нарушением закона. Они оштрафованы и будут выдворены за пределы РФ.
Также в двух складских помещениях по хранению фруктов и овощей на территории Советского и Ленинского округов найдены 4 иностранца с нарушениями миграционного законодательства. Они вместе с работодателями оштрафованы.