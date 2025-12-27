В Омске перестали работать сайты из «белого списка»

Жители пожаловались на плохо работающую сотовую связь.

Фото: Freepik.com

Омичи активно жалуются на перебои с интернетом. По данным очевидцев, не работают даже ресурсы из «белого списка». Речь идет об участке улиц Светлая, Химиков, Менделеева, Глинки, Бородина и Белозерова.

– Нам недоступны даже сайты из разрешенного белого списка: нет доступа к «Госуслугам», к мессенджеру MAX, к личному кабинету мобильного оператора, к маркетплейсам, к вызову такси, к «Дневнику. ру», не работает «ВКонтакте». Сотовая связь работает плохо. СМС-сообщения уходят долго. Я не могу перевести денежные средства детям. Нас как будто закрывают в гетто, – пожаловалась омичка в соцсети губернатора.

В региональном министерстве цифрового развития и связи подтвердили наличие технических сбоев. По информации ведомства, ограничения связаны с «мероприятиями по повышению уровня безопасности».

В ведомстве добавили, что аналогичные ситуации наблюдаются и в других регионах страны, однако детали не раскрываются в связи с требованиями законодательства.