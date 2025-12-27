В столетнем доме Омска открыли первый стендап-клуб

Заведение открылось на месте бара.

Фото: google.com/maps/place

В Омске на улице Орджоникидзе заработал первый стендап-клуб. Как сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска», помещения QR-бара в столетнем доме, судя по всему, не имеющем статус памятника культурного наследия, выкупил бизнесмен Вагиф Капалов.

По вечерам здесь выступают омские комики, а гостей угощают «барными» меню и напитками. Это первое заведение подобного рода в городе.

Любопытно, что в этом здании на бойком месте в центре Омска еще раньше располагался фолк-бар «Викинг». Однако и он прекратил свое существование. Судя по всему, состояние коммуникаций в старом доме оставляет желать лучшего, объект нуждается в ремонте. В сентябре пристройку к зданию выставляли на продажу за 1,1 млн рублей.