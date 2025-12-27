Появился список «смертельных» переходов в Омске

Учитывались локации, где происходили наезды на пешеходов, закончившиеся травмами или смертью.

t.me/omsknewstrain

В Омске полицейские назвали самые аварийные пешеходные переходы по итогам 11 месяцев 2025 года. В перечень таковых вошел переход на пересечении улиц Жукова и Масленникова, где произошло два наезда на пешеходов.

В черный список вошли следующие локации:

Ватутина, 14 (ост. «Березовая роща»);

Конева, 26 (ост. «Конева»);

1-я Красной Звезды, 18 (ост. «4-я Новая»);

Карбышева, 20 (ост. «Поликлиника»);

Лермонтова, 131 (трамвайная ост. «14-я Линия»);

Бульварная, 2а (трамвайная ост. «Юнгородок»);

4-я Челюскинцев, 31 (ост. «МСЧ-11»).

В перечень переходов, где произошли смертельные наезды, вошли переход на пересечении Красного Пути и Кемеровской, Орджоникидзе и Октябрьской, Красноярского тракта с Бархатовой, а также по адресам:

2-я Солнечная, 49 (автомойка «Ниагара»);

Иртышская набережная, 46 (в конце набережной);

10 лет Октября, 209а (ост. «ОПОГАТ-9»);

10-я Ремесленная, 60 (ост. «10-я Ремесленная»);

2-я Восточная, 36 (перекресток с 30 лет Советской армии);

Красноярский тракт в районе остановки «Колония».

Всего за 11 месяцев 2025 года в Омске зарегистрировано 217 наездов на пешеходов на пешеходных переходах. В результате аварий погибли 9 человек, еще 218 получили травмы.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошло 238 таких ДТП, тогда погибли 7 человек, ранения получили 244 пешехода. То есть количество ДТП с пешеходами на переходах выросло.